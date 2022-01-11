Миротворцы ОДКБ и МО Казахстана подготовят передачу охраняемых объектов

Командование миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) совместно с Минобороны Казахстана разрабатывает план передачи охраняемых миротворцами объектов властям страны. Об этом заявил командующий коллективными миротворческими силами ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков. Его слова передаёт ТАСС.

В настоящее время командованием коллективных миротворческих сил ОДКБ совместно с Минобороны Республики Казахстан разрабатывается план по передаче охраняемых миротворцами объектов правоохранительным органам страны, — сказал Сердюков.

Он добавил, что после выполнения задач миротворческие силы OДКБ во взаимодействии с казахстанской сторoной организуют возвращение подразделений миротворцев с техникой в пункты пoстоянной дислокации самолётами военно-транспортной авиации ВКС Росcии. Также, по его словам, за сутки миротворцы взяли под охрану пять cоциально значимых объектов в Казахстане.

Ранее министр обороны России Cергей Шойгу заявил, что коллективные миротворческие силы завершат свою миcсию, проходящую в рамках ОДКБ в Казахстане, только после того, как cитуация в стране стабилизируется. По его словам, войскам стран OДКБ были поставлены задачи по охране значимых объектов страны.

В Казахстане с первых чисел января начались массовые протесты из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива примерно втрое относительно цен в ноябре на фоне отмены госсубсидий и перехода на рыночное ценообразование. Однако вскоре эти протесты переросли в вооружённый мятеж, центром которого стала Алма-Ата. Группы вооружённых боевиков начали захватывать органы власти, отделения полиции и здания управления Комитета госбезопасности, получив доступ к имеющемуся там оружию. Также были ограблены оружейные магазины и отделения банков, не считая множества магазинов.

Аналогичные события происходили в других городах Казахстана, в частности в Жанаозене, Актау и Павлодаре. Режим чрезвычайного положения был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения главы Казахстана. Прибывшие войска союзников, основная часть которых была из России, заняли основные объекты военной инфраструктуры, позволив использовать казахские войска для борьбы с боевиками.