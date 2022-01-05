В Госдуме оценили возможность вмешательства РФ в конфликт в Казахстане

Помощь России будет встречена в Казахстане одобрительно. При этом не должна «таскать для кого-то каштаны», вмешиваясь в сложившуюся ситуацию. Об этом в беседе с РИА Новости заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Вмешиваясь во внутриполитическую борьбу в Казахстане, безусловно, Россия таскать для кого-то каштаны не должна, но она должна четко знать, что вмешательство со стороны России, если речь идет о военном или полицейском вмешательстве, будет встречено одобрительно большинством в самом Казахстане, — сказал депутат.

Ранее стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомат Токаев обратился за помощью в ОДКБ. По его мнению, народ страны должен поддержать подобное решение.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни нового года из-за резкого повышения цены на газ с 1 января. 4 и 5 января в Алма-Ате произошли столкновения манифестантов с полицией. Силовики применили газ и светошумовые гранаты. Участники акций требуют от властей немедленной «смены политического режима» в стране.

Протестующие захватили алма-атинскую резиденцию главы Казахстана. В штурме приняли участие несколько тысяч человек. До этого пикетчики подожгли здания администрации и прокуратуры. Также захвачен департамент КНБ в Алма-Ате.

В МВД Казахстана сообщили о гибели восьми полицейских и солдат Национальной гвардии. Ещё 317 получили ранения.

В результате режим чрезвычайного положения на фоне непрекращающихся беспорядков введён на территории всего Казахстана.