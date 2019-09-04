Телеведущая Ксения Собчак в программе украинской радиостанции «Новое время» универсально ответила на вопрос «Чей Крым?».
Журналистка отметила, что русские и украинцы являются братскими народами и призвала уйти от понятия «отдайте Крым».
Он (выход из ситуации с полуостровом — Ред.) был бы, на мой взгляд, самым правильным, но, исходя из реальности, он сейчас для российских политиков невозможен, — сказала Собчак.
Также, по её мнению, присоединение Крыма к России является нарушением международного законодательства, и Москва обязана вернуть полуостров.
Как ранее писал News.ru, заместитель председателя парламента Крыма Владимир Бобков согласился со словами бывшего министра экономики Украины Виктора Суслова об экономических потерях страны от блокады полуострова.