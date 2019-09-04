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Украинский политик Виктор Медведчук, приехавший во Владивосток на Восточный экономический форум, заявил, что хотел бы встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в четверг, 5 сентября. Однако о переговорах ранее не договаривались, поэтому будут они или нет — зависит от воли российского лидера.

Я бы хотел встретиться, но это будет зависеть от воли президента Российской Федерации, — сказал он, отвечая на вопрос «Интерфакса». Вместе с тем, украинский политик воздержался от комментария о том,...