9 мая 2020 года Россия отметит 75 лет победы над фашистской Германией в Великой Отечественной войне. Но всё время вокруг этой темы столько споров и аффекта, что кажется, будто Европа всё ещё лежит в руинах, а Нюрнбергский процесс даже не начался. Политики некоторых стран то и дело запускают неумелые остроты в сторону РФ. В Москве тем временем напоминают, какую цену страна заплатила, чтобы освободить ныне суверенные государства от немецко-фашистских захватчиков.

Прибалтийское «остроумие»

Сейчас едва ли не каждую неделю кто-нибудь из числа альтернативно одарённых политиков в Прибалтике, Польше или на Украине позволяет себе высказать публично свою собственную точку зрения на эти страшные события и те процессы, которые к ним привели. Но в горячую фазу споры о начале Второй мировой войны вошли после того, как Европарламентом была принята резолюция, в которой говорится, что Россия отвечает за развязывание военных действий наравне с Германией. Документ также призывает Европейскую комиссию решительно реагировать на любые попытки отрицания этих фактов Кремлём. Стоит отметить, что текст подготовила Литва при поддержке польских евродепутатов.

Эта резолюция «удивила и даже несколько задела», по его собственному признанию, президента РФ Владимира Путина и дала старт затянувшейся уже пикировке российских и польских официальных лиц. Очередной её виток вызвало заявление представительницы пресс-службы мэрии Варшавы Магдалены Лань о том, что городские власти не планируют проводить 17 января какие-либо памятные мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения Варшавы от фашистских захватчиков. Эти слова вызвали крайнее удивление официального представителя российского МИД РФ Марии Захаровой, которая отметила, что не понимает, «как можно отмечать дату начала войны и при этом практически игнорировать даты освобождения».

Мария Захарова Сергей Булкин/NEWS.ru

На реплику Захаровой с фирменным прибалтийским «остроумием» решил ответить депутат литовского Сейма Арвидас Анушаускас. Он предложил устроить по поводу взятия Москвы польско-литовскими войсками в 1610 году десятидневные народные гуляния с салютом в конце.

В то же время мы бы выразили своё разочарование тем, что Россия не хочет вместе отмечать эту важную дату, когда она наконец была освобождена от ига неграмотного дворянства. Я серьёзно. Десять дней мы могли бы праздновать, — блеснул своей эрудицией Анушаускас.

Таким образом литовский парламентарий видимо решил продемонстрировать своё духовное родство с главой так называемого «Меджлиса крымскотатарского народа» Рефатом Чубаровым (в России это объединение признано экстремистским решением Верховного суда Республики Крым от 26 апреля 2016 года).

На языке денег

Но своеобразный юмор пусть останется на совести литовца, а тема Польши, в свою очередь, сильно зацепила в Москве председателя Госдумы Вячеслава Володина. Именно ей спикер посвятил довольно много времени на открытии восьмой сессии нижней палаты российского парламента. О Второй мировой войне и исторической памяти он говорил значительно больше времени, чем даже о президентском послании Федеральному собранию, которое глава государства Владимир Путин должен огласить завтра, 15 января, в «Манеже».

duma.gov.ru

Володин напомнил, что 27 млн советских граждан стали жертвами Великой Отечественной войны и обвинил польских политиков в попытках переписать историю в своих интересах, цитируя для них слова 32 президента США Франклина Рузвельта, который признавал самым важным на европейском фронте «сокрушительное контрнаступление великой русской армии против мощной германской группировки». Также он привёл данные из справки Министерства обороны о потерях Красной армии в период освобождения Польши, чтобы напомнить, что свобода этой страны стоила нам жизней 477 тысяч 295 солдат и офицеров, и ещё более 1 миллиона 636 тысяч получили ранения. Спикер Госдумы даже решил поговорить с поляками на более понятном для них языке — не польском, нет — на языке денег.

Общие затраты Советского Союза за период освобождения Польши в денежном выражении — 26 млрд 720 млн 959 тысяч рублей. Переводя на сегодняшние деньги, это — более 5 трлн рублей, — заявил Вячеслав Володин.

При этом он напомнил также, что СССР восстановил разрушенные войной польские железные дороги, потратив на эти цели более 211 млн рублей, что примерно эквивалентно нынешним 40 млрд рублей.

Руководителям современной Польши, прежде чем делать заявления, необходимо знать, какой ценой была завоёвана свобода для польского народа. Ценою полумиллиона жизней советских солдат и офицеров, — подчеркнул председатель Госдумы.

Он также напомнил, что именно на территории Польши в концлагерях уничтожили самую большую часть еврейского народа во всей Европе, связав это с тем, что перед войной позиция руководства этой страны «подогревала антисемитские настроения в обществе и создавала почву для последующего геноцида и Холокоста», и призвал потребовать от Варшавы извинений перед всем миром.