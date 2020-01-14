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Литовский парламентарий Арвидас Анушаускас предлагает праздновать взятие Москвы в 1610 году на государственном уровне. По его словам, 2020-й станет хорошей возможностью для Вильнюса и Польши для празднования 410-летия событий.

Он добавил, что народные гуляния могли бы продлиться до 10 дней и завершались бы салютом.

В то же время мы бы выражали своё разочарование тем, что РФ не хочет вместе отмечать эту важную дату, когда она наконец была освобождена от ига неграмотного дворянства, — написал парламентарий на своей странице в социальной сети Facebook.

Ранее глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что страна не могла бы существовать под нацистским режимом Германии.

По его словам, в Риге не могут согласиться с трактовкой о том, что пакт Молотова — Риббентропа (раздел Европы на сферы влияния) может быть чем-то хорошим. Он напомнил, что в 1989 году съезд народных депутатов Советского Союза осудил этот документ.

Кроме того, Ринкевич подчеркнул, что Латвия «абсолютно» ценит тот вклад, который внёс СССР в разгром гитлеровской Германии, писал NEWS.ru.