https://static.news.ru/photo/4b0528a4-0d7b-11ea-a158-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Латвия не могла бы существовать под нацистским режимом Германии, заявил министр иностранных дел республики Эдгар Ринкевич.

Я думаю, мы все понимаем, что и под гитлеровской Германией свободная Латвия не могла существовать, — сказал политик журналистам, аудиозапись интервью приводится на объединённом новостном портале Латвийского радио и телевидения.

По его словам, в Риге не могут согласиться с трактовкой о том, что пакт Молотова — Риббентропа (раздел Европы на сферы влияния) может быть чем-то хорошим. Он напомнил, что в 1989 году съезд народных депутатов Советского Союза осудил этот документ.

Кроме того, Ринкевич подчеркнул, что Латвия «абсолютно» ценит тот вклад, который внёс СССР в разгром гитлеровской Германии.

Как писал NEWS.ru, нижняя палата парламента Польши (сейм) приняла резолюцию, в которой говорится, что СССР наравне с гитлеровской Германией виновен в начале Второй мировой войны. 23 августа 1939 года они заключили «позорный» пакт Молотова — Риббентропа, из-за чего пострадали Польша и другие государства Центральной и Восточной Европы.