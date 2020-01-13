https://static.news.ru/photo/6be0860e-362a-11ea-9b8a-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нежелание Варшавы официально отмечать 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков противоречит логике. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Такими темпами, отметила она, в Европе антифашисты опять будут вынуждены уйти в подполье.

Если говорить об очевидной тенденции, то я не могу понять, как можно отмечать дату начала войны и при этом практически игнорировать даты освобождения? — написала Захарова в Facebook.

1 сентября 2019 года в польской столице прошли памятные мероприятия в рамках 80-й годовщины начала Второй мировой войны. На них были приглашены представители Евросоюза и НАТО. Однако 17 января 2020 года, как заявили в пресс-службе Варшавы, официальных торжеств по случаю освобождения не планируется.

При этом, как писал NEWS.ru, в Москве на Поклонной горе в честь исторического события будет организован салют.

В октябре 2019 года аналогичный салют в честь годовщины освобождения Риги советскими войсками в Латвии назвали недружественным шагом. Там высказали позицию, что для стран Балтии это событие ознаменовало лишь смену одной оккупации на другую. В России на это ответили, что страна будет праздновать свои победы так, как посчитает нужным.