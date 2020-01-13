https://static.news.ru/photo/104e5cdc-3605-11ea-8d77-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Салют в честь 75-летия освобождения столицы Польши от немецко-фашистских захватчиков прогремит в Москве 17 января.

Салют будет произведён на Поклонной горе. В небо выпустят порядка трёх тысяч фейерверков более 50 видов. Диаметр куполов разрывов превысит 300 м, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа (ЗВО).

Кроме Варшавы, в течение 2020 года в Москве будет отмечаться салютами освобождение столиц Венгрии, Словакии, Австрии и Чехии. Кроме того, будет дан салют в честь взятия штурмом Берлина.

Ранее NEWS.ru писал, что польский сейм принял резолюцию, в которой говорится, что СССР наравне с гитлеровской Германией виновен в начале Второй мировой войны. В Госдуме документ назвали коллективным идиотизмом и порекомендовали полякам учить историю.