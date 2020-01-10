Председатель комитета Госдумы по образованию и науке, доктор исторических наук Вячеслав Никонов назвал коллективным идиотизмом резолюцию польского сейма о равной ответственности Германии и СССР за начало Второй мировой войны.
Мы этот период коллективного идиотизма, когда парламент голосованием давал оценку историческим событиям, пережили 30 лет назад. Поляки, похоже, задержались, — написал Никонов в Facebook.
Он призвал поляков учить историю и довёл до их сведения, что к 1 сентября 1939 года во Второй мировой войне погибли уже 10 млн граждан Китая.
Как писал NEWS.ru, нижняя палата парламента Польши (сейм) приняла резолюцию, в которой говорится, что СССР наравне с гитлеровской Германией виновен в начале Второй мировой войны. Авторы документа утверждают, что Советский Союз и Германия виновны в начале войны. 23 августа 1939 года они заключили «позорный» пакт Молотова — Риббентропа, из-за чего пострадали Польша и другие государства Центральной и Восточной Европы.
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