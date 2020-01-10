https://static.news.ru/photo/7435b64a-339a-11ea-9afd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председатель комитета Госдумы по образованию и науке, доктор исторических наук Вячеслав Никонов назвал коллективным идиотизмом резолюцию польского сейма о равной ответственности Германии и СССР за начало Второй мировой войны.

Мы этот период коллективного идиотизма, когда парламент голосованием давал оценку историческим событиям, пережили 30 лет назад. Поляки, похоже, задержались, — написал Никонов в Facebook.

Он призвал поляков учить историю и довёл до их сведения, что к 1 сентября 1939 года во Второй мировой войне погибли уже 10 млн граждан Китая.

Как писал NEWS.ru, нижняя палата парламента Польши (сейм) приняла резолюцию, в которой говорится, что СССР наравне с гитлеровской Германией виновен в начале Второй мировой войны. Авторы документа утверждают, что Советский Союз и Германия виновны в начале войны. 23 августа 1939 года они заключили «позорный» пакт Молотова — Риббентропа, из-за чего пострадали Польша и другие государства Центральной и Восточной Европы.