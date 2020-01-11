https://static.news.ru/photo/948a39d0-3501-11ea-b8cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wikimedia

Бывший депутат Верховной рады Рефат Чубаров предложил отпраздновать «450-летие сожжения Москвы» ханом Девлет-Гиреем. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на страницу политика в Facebook.

3 июня 1571 года армия крымского хана Девлет-Гирея захватила и сожгла Москву. Как мы будем праздновать в следующем году 450-летие этой славной исторической даты? Все предложения размещаем здесь, — привело сообщение Рефата Чубарова издание.

В комментариях к сообщению появились предложения поставить в Киеве памятник хану Гирею и выпустить сувенирные монеты и марки.

Отмечается, что экс-депутат сейчас занимает должность главы запрещённой в РФ организации «Меджлис крымско-татарского народа».

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