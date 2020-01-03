Президент Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию в Центральном выставочном зале «Манеж».
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Послание президента Федеральному собранию является его конституционной обязанностью. В нём обозначаются основные направления развития государства и задачи, стоящие перед парламентом и правительством.
Ранее NEWS.ru писал, что Путин в обращении к Федеральному собранию уделит особое внимание вопросу финансового благополучия граждан. Он подчеркнул, что власти должны преодолеть застой в данной сфере.
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