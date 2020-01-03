https://static.news.ru/photo/e7dfb45e-2ef1-11ea-86b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию в Центральном выставочном зале «Манеж».

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на распоряжение российского лидера. Выступление главы государства состоится 15 января в полдень по московскому времени.

Послание президента Федеральному собранию является его конституционной обязанностью. В нём обозначаются основные направления развития государства и задачи, стоящие перед парламентом и правительством.

Ранее NEWS.ru писал, что Путин в обращении к Федеральному собранию уделит особое внимание вопросу финансового благополучия граждан. Он подчеркнул, что власти должны преодолеть застой в данной сфере.