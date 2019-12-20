Владимир Путин признался, что его «удивила и даже несколько задела» резолюция Европарламента о Второй мировой войне, в которой СССР называют страной, развязавшей конфликт, наряду с нацистской Германией.
Президент заверил, что Россия продолжит публиковать архивные материалы о Великой Отечественной войне и защищать историю страны,
Напомним, 19 сентября Европарламент принял резолюцию «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы», в которой утверждается, что Вторую мировую войну спровоцировали Германия и Советский Союз, подписавшие пакт Молотова — Риббентропа. МИД России высказался резко против такого подхода к историческим данным.
Ранее NEWS.ru писал, что глава государства 11 декабря уже критиковал данную резолюцию, назвав её беспардонной ложью. Президента возмутило, что Советский Союз чуть ли не ставят в один ряд с нацистами.
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