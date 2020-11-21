Российский президент раскритиковал политическую систему США

https://static.news.ru/photo/548474b0-2cb6-11eb-85bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rod Lamkey/Global Look Press

В избирательной системе Соединённых Штатов есть проблемы, это «для всех в мире ясно», заявил президент России Владимир Путин. Однако, по его словам, только американцы должны решать, нужно ли в ней что-то менять.

Совершенно очевидно — это для всех в мире ясно — мне кажется, что для американцев это понятно, что в избирательной системе США есть проблемы. Нужно там что-то менять — не нужно — это не наше дело. Это дело самого американского народа и их представителей в парламенте, дело президента, американского народа, если их устраивает — ну ради бога, — сказал он.

Политик отметил, что это не даёт права кому-либо указывать на огрехи в политических системах и избирательном праве других стран. Вашингтон, как и Москва, выступает против чужого вмешательства в свои внутренние дела.

Ну, здесь я это говорю не для того, чтобы заклеймить американскую политическую систему или систему выборов. Так было сделано давно. Как мне сказала одна из американских коллег в прошлом, «мы к этому привыкли». Так практика сложилась, — отметил он в эфире телеканала «Россия 1».

Российский глава считает недемократичной систему, при которой кандидат, выигравший в штате, забирает голоса всех выборщиков. Это уже несколько раз приводило к победе на выборах претендента, который набрал больше голосов выборщиков, но за него проголосовали меньше жителей страны.

Попробуйте там понаблюдать за выборами. Там ближе чем на семь метров, а то и дальше, не пускают наблюдателей. Ну это тоже, так сложилась практика. А в некоторых местах, говорят, даже пугают прокурором. Тех, кто суётся с проверками или с наблюдениями, там даже пугают даже возбуждением уголовного дела. Ну да, мы это видим, знаем, ну так сложилось, это их дело, — заключил Путин.

Накануне в США прошли выборы президента. Официально результаты голосования ещё не объявлены. Согласно предварительным данным, победу одержал демократ Джо Байден. Однако действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп отказывается признавать поражение и пытается оспорить в суде итоги подсчёта голосов.

Как писал NEWS.ru, ранее Трамп в очередной раз заявил, что выиграл президентские выборы, завершившиеся 3 ноября. Он подчеркнул, что скоро всё выяснится. После выступления действующий глава государства не стал отвечать на вопросы журналистов. Трамп покинул комнату, не пояснив, что именно выяснится, и умолчав, что его соперник от демократов Джо Байден набрал почти 80 млн голосов.