Путин поздравил «Единую Россию» с победой на выборах и дал напутствие

Президент Владимир Путин поздравил партию «Единая Россия» с победой на выборах и выразил надежду, что депутаты будут выполнять свою работу ответственно, добросовестно и слаженно. Глава государства в ходе встречи с лидерами политических партий, трансляция которой шла на телеканале «Россия 24» отметил, что впереди у народных избранников напряжённая работа.

Впереди у депутатов напряжённая работа. У нас много общих вызовов и задач. Я исхожу из того, что депутаты «Единой России» будут ответственно относиться к тому, что они взяли на себя такую тяжёлую ношу, как принятие необходимых для каждого гражданина страны решений, — сказал российский лидер.

Владимир Путин подчеркнул, что «Единая Россия» доказала свои лидерские позиции. Он призвал партию работать совместно с другими фракциями. Российский лидер добавил, что для депутатов должен стать нормой интенсивный и публичный стиль работы.

Президент отметил возросшую ответственность депутатов за реализацию тех обязательств, которые они взяли на себя в ходе предвыборной кампании.

Неважно, кто в какой партии: все, что обещали, безусловно нужно выполнять, — резюмировал Путин.

Ранее глава Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что выборы в Госдуму признаны состоявшимися. Партия «Единая Россия» получила 49,82% голосов. Второе место заняла КПРФ, получив поддержку 18,93% избирателей. ЛДПР набрала 7,55%, «Справедливая Россия — За правду» — 7,46% и «Новые люди» — 5,32%.