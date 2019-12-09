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Министр энергетики РФ Александр Новак и глава «Газпрома» Алексей Миллер примут участие в переговорах, которые пройдут между президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским в Париже после саммита «нормандской четвёрки».

Оба примут участие, — сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом подготовки к переговорам. Ожидается, что в переговорах будут участвовать также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, помощник президента Владислав Сурков...