Российский лидер Владимир Путин в Международный день прав человека, 10 декабря, проведёт заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Глава государства традиционно проведет в Кремле заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), — сообщила пресс-служба Кремля.
Президент и члены СПЧ обсудят вопросы, которые касаются совершенствования судебной системы, поддержки соотечественников за рубежом, а также защиты прав несовершеннолетних,
Как ранее сообщал NEWS.ru, 21 октября бывший уже секретарь ОП РФ Валерий Фадеев указом президента страны Владимира Путина был назначен на должность главы президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
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