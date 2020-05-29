Посольство Британии выразило обеспокоенность задержаниями журналистов в РФ

https://static.news.ru/photo/fe9f9468-a186-11ea-8033-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В посольстве Великобритании в Москве выразили обеспокоенность задержанием несколько российских журналистов, в числе которых был Илья Азар. В дипмиссии призвали власти РФ выполнять свои обязательства в Совете Европы и ОБСЕ.

Обеспокоены арестом Ильи Азара и задержанием ещё нескольких российских журналистов в Москве и Санкт Петербурге, которые провели одиночные пикеты, выступив в его поддержку, — говорится в сообщении посольства в Telegram-канале.

Там также отметили, то ситуация с коронавирусом не является предлогом для «подавления свободы выражения мнений».

Ранее в центре Москвы полицейские задержали журналиста «Новой газеты» Илью Азара за пикет в поддержку арестованного создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Позже Тверской суд вынес решение о его аресте на 15 суток.

После этого главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов подтвердил факт задержания журналистки радиостанции Татьяны Фельгенгауэр, о своём задержании сообщил и главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов.

Как писал NEWS.ru, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал немедленно освободить задержанных в Москве журналистов.