Посольство Британии выразило обеспокоенность задержаниями журналистов в РФ

В посольстве Великобритании в Москве выразили обеспокоенность задержанием несколько российских журналистов, в числе которых был Илья Азар. В дипмиссии призвали власти РФ выполнять свои обязательства в Совете Европы и ОБСЕ.
Обеспокоены арестом Ильи Азара и задержанием ещё нескольких российских журналистов в Москве и Санкт Петербурге, которые провели одиночные пикеты, выступив в его поддержку, — говорится в сообщении посольства в Telegram-канале.
Там также отметили, то ситуация с коронавирусом не является предлогом для «подавления свободы выражения мнений».
Ранее в центре Москвы полицейские задержали журналиста «Новой газеты» Илью Азара за пикет в поддержку арестованного создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Позже Тверской суд вынес решение о его аресте на 15 суток.
После этого главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов подтвердил факт задержания журналистки радиостанции Татьяны Фельгенгауэр, о своём задержании сообщил и главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов.
Как писал NEWS.ru, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал немедленно освободить задержанных в Москве журналистов.
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