https://static.news.ru/photo/71b21492-bd5a-11e9-a348-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Российские политики прокомментировали заявление посольства США на Украине по поводу посещения президентом России Владимиром Путиным Крыма, в котором выражалась поддержка позиции Киева. По словам россиян, Вашингтон снова занимается сотрясанием воздуха.

Так, депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара отметил, что жители полуострова не обращают внимания на мнение иностранцев, поскольку приезд Путина 10 августа на байк-шоу клуба «Ночные волки» является внутренним делом РФ. Об этом политик заявил в беседе с RT .

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в этой связи вспомнил роман Ильфа и Петрова «Золотой телёнок». Политик считает, что США, как и герою книги Паниковскому, не хочется признавать крах собственных планов, касающихся Крыма. А потому «Киев всё пилит и пилит». Об этом сенатор написал на своей странице в Facebook .

По мнению члена комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергея Цекова, заявление американского посольства «выглядит по меньшей мере глупо».

Американцы знают о том, что сегодня Крым является составной частью России. Они просто не видят очевидного, надеются на то, что своими действиями сподвигнут Москву к каким-то разговорам о статусе Крыма. Но наше руководство не раз заявляло, что данный вопрос закрыт, — заявил политик в беседе с RT .

Ранее News.ru сообщал, что американские дипломаты поддержали протест Киева и заявили, что поездки российских чиновников в Крым являются неприемлемыми, поскольку нарушают суверенитет Украины.