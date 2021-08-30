Песков заявил, что Кремль не готов к пересмотру статуса «Талибана»

Кремль считает, что пока преждевременно говорить о смене статуса движения «Талибан» (запрещено в России), которое признано в России запрещённой организацией. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Пока преждевременна такая постановка вопроса. Вы знаете, что президент [России Владимир] Путин и в МИД наши коллеги говорили, что, мы склоняемся к необходимости посмотреть первые шаги руководства, которое будет сформировано. Давайте не забывать, что пока структура руководства даже не сформирована, — цитирует его агентство.

Он добавил, что сейчас проходит непростой этап эвакуации иностранцев из Афганистана и ситуация осложняется нахождением на территории страны террористических элементов и группировок. В связи с этим руководство РФ будет делать выводы только после первых действий руководства талибов.

Ранее Песков заявил, что Россия до сих пор не признала «Талибан», однако взятие движением под контроль большей части территории Афганистана является де факто свершившимся.

Посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов ранее заявил, что альтернативы радикальному движению «Талибан» в Афганистане нет. Оно является реальностью, контролирующей весь Афганистан.

Также Жирнов считает, что боевики могли бы захватить последнюю независимую северную провинцию Панджшер силовым путём за один день, однако делать этого не хотят.