Посол РФ заявил, что в Афганистане нет альтернативы талибам

Посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что альтернативы радикальному движению «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ) в Афганистане нет. Талибы являются реальностью, контролирующей весь Афганистан, отметил дипломат в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Альтернативы талибам нет, это реальность во всех смыслах, это реальность, которая контролирует не только столицу, но и уже всю страну,— подчеркнул Жирнов.

Он убеждён, что талибы заинтересованы в налаживании транспортных и энергетических проектов со странами Центральной Азии. Также Жирнов считает, что боевики могли бы захватить северную провинцию Панджшер силовым путём за один день, однако делать этого не хотят.

Если бы талибы хотели решить силой панджшерскую проблему, я думаю, им хватило бы одного дня. Панджшер очень маленький. Но они этого не хотят, если им верить, верить тому сигналу, который они передавали через меня,— пояснил российский посол.

Ранее стало известно, что граждане Афганистана больше не допускаются талибами в аэропорт Кабула, пускают туда только иностранцев. Якобы местные жители устроили перед аэропортом недопустимый беспорядок, поэтому двери в аэропорт для них закрыты. Закрыт до дальнейших распоряжений и доступ для афганцев с иностранным гражданством.