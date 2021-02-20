Песков: Россия не видит взаимности от Запада в попытках наладить отношения

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Россия не встречает взаимности в попытках нормализовать отношения со странами Запада. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

И мы очень многое делаем для этого, пытаясь побудить наших собеседников на проявление воли к нормализации отношений. У нас не всегда это получается, и мы не всегда видим взаимность, точнее говоря, в последнее время мы вообще не видим взаимность, — пояснил представитель Кремля.

Песков также высказался на тему активности НАТО. Он подчеркнул, что Североатлантический альянс постоянно наращивает свою инфраструктуру в непосредственной близости от российских границ.

Поэтому НАТО постоянно вынуждает нас на то, чтобы мы активизировали действия по защите нас от агрессивных действий НАТО, — ответил пресс-секретарь президента на вопрос журналистов.

Ранее в онлайн-формате прошла Мюнхенская конференция по безопасности, на которой выступали западные политики. 78-летний американский президент Джо Байден убеждён, что руководство России намерено ослабить НАТО и «европейский проект». Он обвинил хакеров из РФ в кибератаках на различные предприятия и госучреждения Европы и США. Байден подчеркнул, что реакция на подобные действия важна для защиты общей безопасности.

Как писал NEWS.ru, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что последствия антироссийских решений властей США останутся труднопреодолимыми даже в нормальных условиях, а Вашингтон за последнее время напринимал большое количество антироссийских решений, которые будет крайне сложно преодолевать.