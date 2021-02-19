Посол РФ в США рассказал о трудностях преодоления кризиса между странами

https://static.news.ru/photo/458d478e-72de-11eb-8575-96000091f725_660.jpg Анатолий Антонов Фото: russiancouncil.ru

Последствия антироссийских решений американских властей останутся труднопреодолимыми даже в нормальных условиях. Об этом в ходе выступления в неправительственном Совете по международным делам заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

За последние годы американские власти напринимали столько антироссийских решений, мешающих сотрудничеству, что преодолевать их даже в хороших условиях будет крайне сложно, — цитирует ТАСС Антонова.

По его словам, американские коллеги пытаются оказывать давление всякий раз, когда видят, что Москва имеет собственное мнение и готова отстаивать его. При этом Антонов подчеркнул, что такая тактика не будет эффективной, но может привести отношения между странами только в тупик.

Как сообщал NEWS.ru, президент США Джо Байден в ходе Мюнхенской конференции по безопасности по видеосвязи заявил, что российское руководство хочет ослабить НАТО и «европейский проект». Кроме того, по его мнению, Россия причастна к кибератакам на предприятия и госучреждения США и Европы.