Песков назвал условие для встречи Путина с Зеленским

https://static.news.ru/photo/04c6970c-a351-11eb-8a19-96000091f725_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президенту России Владимиру Путину доложили о предложении украинского лидера Владимира Зеленского провести встречу. Глава РФ ответит, если посчитает нужным, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС.

Да, президенту доложено. Если президент посчитает необходимым, он ответит сам. Мне сейчас нечего сказать, — рассказал представитель Кремля.

Журналисты уточнили, возможна ли эта встреча на территории Донбасса, как предложил Владимир Зеленский. Песков ответил, что ему больше нечего добавить по этому вопросу.

20 апреля Владимир Зеленский записал видеоролик, в котором предложил российскому лидеру «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идёт война». Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Москва не ответила на предложение Киева о встрече двух лидеров в Донбассе. Глава ЛНР Леонид Пасечник считает, что у Зеленского нет морального права назначать встречи российскому лидеру. Он пояснил, что Киев не может называть отколовшиеся территории своими.

21 апреля в Кремле заявили, что не получали официальных запросов от Зеленского к Путину. Песков объяснил, что российскому лидеру доложили о предложении украинского президента встретиться в Донбассе, но он не уверен, что Путин успел ознакомиться с докладом, поскольку ночью работал над посланием к Федеральному собранию.