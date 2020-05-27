Песков не узнал о состоянии здоровья Кадырова

https://static.news.ru/photo/6ce8fb2a-a011-11ea-9af5-fa163e074e61_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: Пресс-служба главы и администрации Чеченской Республики

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что всё ещё не располагает информацией о состоянии здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова.

Я приношу вам свои извинения, у меня просто не было, к сожалению, возможности точно выяснить, поэтому я пока не смогу ответить на ваш вопрос, — сказал Песков журналистам.

26 мая Песков во время разговора с журналистами пообещал навести справки о текущем состоянии здоровья Кадырова.

Как передавал NEWS.ru, 21 мая частный самолёт с бортовым номером VQ-BVQ, предположительно принадлежащий Кадырову, вылетел в Москву из чеченской столицы.

Источники «Интерфакса» сообщили, что у главы региона подозревают коронавирус. По некоторым данным, у политика повреждено около 50% лёгких.