Песков не узнал о состоянии здоровья Кадырова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что всё ещё не располагает информацией о состоянии здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова.
Я приношу вам свои извинения, у меня просто не было, к сожалению, возможности точно выяснить, поэтому я пока не смогу ответить на ваш вопрос, — сказал Песков журналистам.
26 мая Песков во время разговора с журналистами пообещал навести справки о текущем состоянии здоровья Кадырова.
Как передавал NEWS.ru, 21 мая частный самолёт с бортовым номером VQ-BVQ, предположительно принадлежащий Кадырову, вылетел в Москву из чеченской столицы.
Источники «Интерфакса» сообщили, что у главы региона подозревают коронавирус. По некоторым данным, у политика повреждено около 50% лёгких.
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