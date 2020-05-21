СМИ: Кадырова проверят на коронавирус в московской больнице

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Включение Японией в «Синюю книгу по дипломатии» претензий на южную часть российских Курил противоречит поставленной на высшем уровне задаче по улучшению отношений между двумя странами. Об этом на брифинге 21 мая заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, в России обратили внимание на возвращение в «Синюю книгу по дипломатии» Японии за 2020 год формулировки о «японском суверенитете над Южными Курилами», а также ссылок на вопрос...