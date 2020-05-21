СМИ: Кадырова проверят на коронавирус в московской больнице

Глава Чечни Рамзан Кадыров оказался под медицинским наблюдением в Москве из-за подозрения на коронавирус, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в системе здравоохранения столицы.
Как писал NEWS.ru, 21 мая частный самолёт с бортовым номером VQ-BVQ, предположительно, принадлежащий Кадырову вылетел в Москву из чеченской столицы.
Власти республики никак не комментировали данные ни о перелёте Кадырова, ни о возможном заражении главы региона коронавирусной инфекцией.
Добавьте наши новости в избранные источники