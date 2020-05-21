Политика

СМИ: Кадырова проверят на коронавирус в московской больнице

17:36, 21 мая 2020
Рамзан Кадыров Рамзан Кадыров Фото: chechnya.gov.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров оказался под медицинским наблюдением в Москве из-за подозрения на коронавирус, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в системе здравоохранения столицы.

Как писал NEWS.ru, 21 мая частный самолёт с бортовым номером VQ-BVQ, предположительно, принадлежащий Кадырову вылетел в Москву из чеченской столицы.

Власти республики никак не комментировали данные ни о перелёте Кадырова, ни о возможном заражении главы региона коронавирусной инфекцией.

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