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03 июля 2025 в 12:24

«Может навредить»: Песков о публичном обсуждении содержания меморандума РФ

Песков заявил, что Россия публично не обсуждает содержание своего меморандума

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Россия публично не обсуждает содержание своего меморандума, который еще даже не рассматривался с правительством Украины, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. В связи с этим пресс-секретарь президента РФ не стал отвечать на вопрос, содержится ли в российском проекте меморандума предложение о взаимной амнистии политзаключенных, передает ТАСС.

Мы считаем, что обсуждение через СМИ может только навредить процессу, — подчеркнул он.

По словам президента России Владимира Путина, противоположное содержание меморандумов РФ и Украины было ожидаемым. Переговоры организуются и проводятся для того, чтобы искать пути сближения, объяснил глава государства.

До этого Песков заявил, что Москва на данный момент не ведет диалог с украинской стороной относительно проектов меморандумов. Представитель Кремля отметил, что стороны не обмениваются мнениями на этот счет.

Ранее Путин вновь заявил о готовности к встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Однако он подчеркнул, что ключевым вопросом остается легитимность украинского руководства и то, кто будет подписывать итоговые соглашения.

Дмитрий Песков
Украина
меморандумы
Россия
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