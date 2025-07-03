«Может навредить»: Песков о публичном обсуждении содержания меморандума РФ Песков заявил, что Россия публично не обсуждает содержание своего меморандума

Россия публично не обсуждает содержание своего меморандума, который еще даже не рассматривался с правительством Украины, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. В связи с этим пресс-секретарь президента РФ не стал отвечать на вопрос, содержится ли в российском проекте меморандума предложение о взаимной амнистии политзаключенных, передает ТАСС.

Мы считаем, что обсуждение через СМИ может только навредить процессу, — подчеркнул он.

По словам президента России Владимира Путина, противоположное содержание меморандумов РФ и Украины было ожидаемым. Переговоры организуются и проводятся для того, чтобы искать пути сближения, объяснил глава государства.

До этого Песков заявил, что Москва на данный момент не ведет диалог с украинской стороной относительно проектов меморандумов. Представитель Кремля отметил, что стороны не обмениваются мнениями на этот счет.

Ранее Путин вновь заявил о готовности к встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Однако он подчеркнул, что ключевым вопросом остается легитимность украинского руководства и то, кто будет подписывать итоговые соглашения.