Самолёт Кадырова вылетел в Москву на фоне слухов о коронавирусе у главы ЧР

https://static.news.ru/photo/1bf8ca18-9b68-11ea-a89e-fa163e074e61_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: chechnya.gov.ru

Частный самолёт с бортовым номером VQ-BVQ, который, предположительно, использует глава Чечни Рамзан Кадыров, вылетел из Грозного в Москву.

Об этом свидетельствуют данные авиамониторинговых ресурсов. В то же время ряд Telegram-каналов опубликовали сообщения о том, что у Кадырова подозревают коронавирусную инфекцию. Анонимные авторы допускают, что глава Чечни мог отправиться в Москву для прохождения лечения. Один из каналов утверждает, что Кадыров уже в течение нескольких дней чувствовал недомогание и его состояние начало ухудшаться.

Официальных комментариев от властей Чеченской Республики по этому вопросу пока не давалось.

Ранее NEWS.ru писал о том, что глава ЧР призвал уволить за провокации сотрудников Гудермесской больницы, которые жаловались на нехватку индивидуальных средств защиты.