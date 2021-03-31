В МИД отреагировали на высылку российских дипломатов из Италии

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В МИД России сожалеют о решении итальянских властей выслать из страны двух сотрудников российского посольства в Риме. Об ответных мерах будет объявлено дополнительно, заявили журналистам во внешнеполитическом ведомстве.

Выражаем сожаление в связи с высылкой из Рима двух сотрудников российского посольства. Выясняем обстоятельства принятия данного решения. О наших возможных шагах в связи с акцией, не соответствующей уровню двусторонних отношений, объявим дополнительно, — приводит РИА Новости слова представителя министерства.

Ранее стало известно, что МИД Италии высылает двух российских дипломатов после задержания в Риме двух человек по подозрению в шпионаже в пользу России. Итальянские карабинеры заявили, что задержан капитан фрегата итальянского флота. Его взяли с поличным, когда он якобы передавал секретные сведения офицеру ВС РФ, который был аккредитован при посольстве в Риме.

Как передавал NEWS.ru, посла России в Италии Сергея Разова вызвали в Министерство иностранных дел европейского государства после задержания офицера, подозреваемого в шпионаже в пользу Москвы.