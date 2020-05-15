Комиссия Госдумы обратилась в прокуратуру из-за публикаций в FT и NYT

Депутаты Госдумы обратились в Генпрокуратуру из-за статей Financial Times и The New York Times о сокрытии в России информации о смертности от COVID-19. Также они просят принять меры к «МБХ медиа», «Настоящему времени» и «Кавказ. Реалии» за ретрансляцию этих публикаций.
Об этом сообщил глава думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв. Заявление депутата приводит его пресс-служба.
На днях Financial Times опубликовала статью, в которой утверждалось, что число умерших пациентов с коронавирусом в РФ может быть на 70% выше официальных данных. Газета The New York Times также выложила материал, в котором утверждалось, что официальные показатели смертности от коронавируса в РФ якобы намеренно занижаются.
Российский МИД потребовал от газет изданий опровержения. 14 мая издание The New York Times сообщило, что
Утром 15 мая, действуя по решению Генпрокуратуры, Роскомнадзор потребовал удалить с сайта «МБХ медиа» опубликованную со ссылкой на Financial Times новость о статистике смертности в РФ. 13 мая надзорное ведомство признало, что новость содержит «призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка», писал NEWS.ru.
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