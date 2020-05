Роскомнадзор потребовал удалить новость «МБХ медиа» о смертности от COVID

https://static.news.ru/photo/48ac39d2-967c-11ea-a71f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Роскомнадзор потребовал от Google удалить на сайте «МБХ медиа» опубликованную со ссылкой на Financial Times новость о том, что реальное число умерших от коронавируса в РФ может быть выше официальных данных. Google, в свою очередь, переадресовал требование интернет-изданию.

Мы обязаны уведомить вас о том, что вы должны удалить соответствующий контент из вашего проекта или сделать его недоступным в России, — говорится в сообщении Google, которое приводит «МБХ медиа».

Требование Роскомнадзора не поступило в редакцию напрямую. Компания Google получила уведомление, поскольку сайт «МБХ медиа» находится на облачном хостинге Google Cloud Platform.

Роскомнадзор действует по решению Генпрокуратуры. 13 мая ведомство признало, что новость содержит «призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка».

Financial Times опубликовала статью, в которой утверждалось, что число умерших пациентов с коронавирусом в РФ может быть на 70% выше официальных данных. Газета The New York Times также опубликовала материал, в котором утверждалось, что официальные показатели смертности от коронавируса в РФ якобы намеренно занижаются.

Ранее российский МИД потребовал от газет Financial Times и The New York Times опровержения. 14 мая издание The New York Times сообщило, что не собирается этого делать. Представители издания подчеркнули, что они совершенно уверены в точности предоставленных ими сведений, основанных на данных государственных ведомств и экспертных мнениях.

Московский департамент здравоохранения уже отреагировал на публикацию. Там заявили, что сравнение показателей смертности в месячной динамике некорректно. Там также подчеркнули, что аналогичная ситуация со статистикой наблюдается в других странах — смертность от COVID-19 ниже, чем общий прирост смертности. Так, в Нью-Йорке смертность от коронавируса за апрель составила 11 861. При этом общее увеличение смертности по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — 15 709. В Лондоне в апреле с диагнозом «коронавирус» умерло 3589 человек, при этом общий прирост составил 5531, писал NEWS.ru.