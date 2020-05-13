Власти Москвы опровергли сокрытие реальной смертности от коронавируса

https://static.news.ru/photo/53a69c0e-9520-11ea-9e4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Департамент здравоохранения Москвы опроверг сообщения СМИ о том, что показатели смертности от коронавируса в российской столице занижаются.

Сообщение об этом появилось на сайте ведомства. Cтоличные власти опубликовали данные об уровне смертности за апрель до того, как это сделали федеральные структуры.

Москва является регионом, который открыто публикует данные о смертности на своих сайтах, — говорится в сообщении.

Также в департаменте назвали некорректным сравнение показателей смертности в месячной динамике, и подчеркнули, что оно не является однозначным свидетельством каких-либо тенденций. Согласно информации ведомства, в апреле 2020 года Управлением ЗАГС по Москве было выдано 11 тысяч 846 свидетельств о смерти, передаёт РИА Новости.