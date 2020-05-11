FT заявило о превышении реальности смертности от коронавируса в России

https://static.news.ru/photo/a3dabba4-9423-11ea-a9ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Издание Financial Times сообщает , что реальная смертность от COVID-19 в РФ превышает на 70% данные официальной статистики.

Это предположение основано на данных об умерших от всех причин в Москве и Санкт-Петербурге. В апреле в этих городах было зафиксировано на 2073 смерти больше, чем за последние пять лет.

Издание сообщает, что официальные показатели смертности от коронавируса в этих городах составили 629 случаев. Ещё 1444 случая летального исхода оказались неучтёнными.

NEWS.ru

Если добавить к этому 2009 случаев смерти от COVID, о которых сообщили власти по состоянию на утро понедельника, это будет означать увеличение числа погибших в России на 72%, — пишет FT.

Ранее NEWS.ru писал о том, что количество инфицированных коронавирусной инфекцией в мире достигло 4 250 574 человек, по данным на 04:00 по московскому времени.