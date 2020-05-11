FT заявило о превышении реальности смертности от коронавируса в России

Издание Financial Times
Это предположение основано на данных об умерших от всех причин в Москве и Санкт-Петербурге. В апреле в этих городах было зафиксировано на 2073 смерти больше, чем за последние пять лет.
Издание сообщает, что официальные показатели смертности от коронавируса в этих городах составили 629 случаев. Ещё 1444 случая летального исхода оказались неучтёнными.
Если добавить к этому 2009 случаев смерти от COVID, о которых сообщили власти по состоянию на утро понедельника, это будет означать увеличение числа погибших в России на 72%, — пишет FT.
Ранее NEWS.ru писал о том, что количество инфицированных коронавирусной инфекцией в мире достигло 4 250 574 человек, по данным на 04:00 по московскому времени.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен