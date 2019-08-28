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Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев полагает, что грузинскому лидеру Саломе Зурабишвили якобы следует попросить прощения за признание факта агрессии по отношению к её стране со стороны РФ. Таким образом российский депутат отреагировал на заявление президента закавказского государства об условиях диалога с Москвой.

По мнению Шхагошев, позиция грузинского лидера по вопросу двусторонних отношений стала мягче, хотя пару месяцев назад Зурабишвили назвала Россию врагом, передаёт РИА Новости .

Ей осталось воспользоваться практическим примером турецкого лидера Эрдогана и принести извинения за несуразные выражения о том, что «Россия — агрессор, Россия — оккупант», — считает Шхагошев.

Депутат полагает, что только после этого можно будет продвигать российско-грузинский диалог.

Как писал News.ru, ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала главное условие для сближения с Москвой. По её словам, к возобновлению диалога между странами может привести изменение позиции России по отношению к своим соседям.