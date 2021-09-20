ЦИК обработала 80% протоколов на выборах в Госдуму

«Единая Россия» занимает лидирующие позиции с 49,42%, следует из данных Центральной избирательной комиссии после обработки 80% протоколов. Кандидаты от этой партии лидируют на выборах в Госдуму в 194 одномандатных округах из 225. Единороссы сохраняют конституционное большинство в Госдуме.

В соответствии с результатами обработанных протоколов, КПРФ занимает второе место с 19,82 %, ЛДПР расположилась на третьей позиции с 7,55%, за ней идут партии СРЗП (7,37%) и «Новые люди» (5,38%).

На выборах губернаторов в Мордовии лидирует врио главы республики Артём Здунов (78,4% при обработанных 86% протоколов). В Тверской области — Игорь Руденя (53,04% при обработанных 90,19% протоколов). В Ульяновской области — врио главы региона Алексей Русских (83,35% при обработанных 97% протоколов). В Пензенской области — врио главы региона Олег Мельниченко (72,60% при обработанных 95,78% протоколов).

В Белгородской области — врио губернатора Вячеслав Гладков (78,95% при обработанных 94,54% протоколов). В Республика Тыва — врио главы региона Владислав Ховалыг (88,89% при обработанных 92,51% протоколов). В Хабаровском крае — врио губернатора Михаил Дегтярёв (56,81% при обработанных 99,75%).

Рамзан Кадыров на выборах главы Чечни уступил всего 0,37% голосов. Он набрал рекордные 99,63% по итогам проверки 53,88% протоколов.