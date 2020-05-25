Сигулда в пятый раз примет чемпионат Европы по санному спорту

Латвийский город Сигулда примет чемпионат Европы по санному спорту в 2021 году, сообщает пресс-служба Международной федерации санного спорта (FIL).
Cоревнования пройдут 9–10 января совместно с этапом Кубка мира.
Таким образом, Сигулда в пятый раз примет чемпионат Европы. Ранее ЧЕ проходил в 1996, 2010, 2014 и 2018 годах.
Ранее член исполкома Международной федерации санного спорта (FIL) Наталия Гарт сообщила, что ведётся работа по включению натурбана в олимпийскую программу, писал NEWS.ru.
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