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Сигулда в пятый раз примет чемпионат Европы по санному спорту

11:54, 25 мая 2020 11
Фото: Wikimedia

Латвийский город Сигулда примет чемпионат Европы по санному спорту в 2021 году, сообщает пресс-служба Международной федерации санного спорта (FIL).

Cоревнования пройдут 9–10 января совместно с этапом Кубка мира.

Таким образом, Сигулда в пятый раз примет чемпионат Европы. Ранее ЧЕ проходил в 1996, 2010, 2014 и 2018 годах.

Ранее член исполкома Международной федерации санного спорта (FIL) Наталия Гарт сообщила, что ведётся работа по включению натурбана в олимпийскую программу, писал NEWS.ru.

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