Сигулда в пятый раз примет чемпионат Европы по санному спорту

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Именное кольцо в 14 каратов с бриллиантами, которое баскетболист Коби Брайант подарил своей маме 20 лет назад, продали на аукционе за $206 080.

Два идентичных перстня спортсмен приобрёл для родителей, чтобы отметить первое для себя чемпионство в НБА в сезоне-1999/2000 в составе команды «Лос-Анджелес Лейкерс». Спустя время мать Брайанта Памела попыталась продать кольца...