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Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт рассказала, что не боится сборной Китая, которая «затаилась» и может показать высокие результаты в дальнейшем.

Я даже не думала о том, что есть китайская угроза. Мы не из пугливых, мы любим сильных конкурентов. Я буду рада, если китайская сборная покажет высокие результаты на Олимпиаде. Угрозы...