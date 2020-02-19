Ведётся работа по включению натурбана в олимпийскую программу, заявила член исполкома Международной федерации санного спорта (FIL) Наталия Гарт.
Мы составляли заявку на включение натурбана в олимпийскую программу, презентовали в МОК. Была инспекция на Кубке мира по натурбану, в МОК очень заинтересовались этим видом спорта. Пока мы не пришли к решению, но работа ведётся. Я думаю, пока мы не введём его в олимпийскую программу, я не успокоюсь, — сказала президент Федерации санного спорта России.
Ранее Гарт заявила, что погода может внести коррективы в проведение чемпионата Европы по натурбану в Москве, писал NEWS.ru.
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