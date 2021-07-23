Пять медалей, курьёзы, возмущения: итоги второго дня Олимпиады в Токио

Второй день Олимпийских игр в Токио позади. Для России он получился позитивным — целых пять медалей. Расскажем о каждой, а также о паре мини-скандалов, случившихся в воскресенье, 25 июля.

Стрельба из пневматического пистолета

Женщины, 10 метров, золото

Воскресенье началось с золота. О нём многие узнали первым делом, как проснулись: победа случилась в районе 05:30 по Москве. Её добыла 24-летняя Виталина Бацарашкина. Она стала лучшей в мире в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Спортсменка в финале набрала 240,3 балла и установила олимпийский рекорд.

Бацарашкина прокомментировала свой успех. Она поблагодарила всех причастных и призналась, что на прошлых Играх в Рио-де-Жанейро, где она завоевала серебро, всё было немного иначе. Сейчас, помимо необходимости думать о цели, приходится держать в голове другие детали, а именно «обработку рук, ношение масок».

Мы написали о новой олимпийской чемпионке подробный текст, чтобы вы могли получше её узнать. Её медаль уже вошла в историю, ведь Россия не завоёвывала золота в стрельбе с 2004 года.

Стрельба из лука

Светлана Гомбоева, Елена Осипова и Ксения Перова Swen Pförtner/dpa/Global Look Press

Командные соревнования у женщин, серебро

Ещё один финал прошёл в стрельбе из лука. Там сборная России в копилку общего зачёта положила ещё одну медаль — на этот раз серебряную. Ксения Перова, Елена Осипова и Светлана Гомбоева в решающем поединке уступили команде Южной Кореи со счётом 0:6. Россиянки проиграли соперницам во всех трёх раундах — 54-55, 53-56, 51-54.

Это такой же результат, какой девушки показали и на предыдущей Олимпиаде — в Рио-де-Жанейро. Плохим результат не назовёшь никак, девушек можно поздравить. Особенно Светлану Гомбоеву, которая перенесла обморок два дня назад.

Фехтование

Zhang Hongxiang/XinHua/Global Look Press

Женщины, рапиры, бронза и серебро

Насыщенный и плодотворный день случился у рапиристок: две медали. Лариса Коробейникова завоевала бронзу, в матче за медаль обыграв итальянку Аличе Вольпи. Коробейникова сначала уступала, затем перехватила инициативу и вышла в лидеры, однако первого раунда было недостаточно, чтобы одержать победу. По итогам трёхминутки она вела со счётом 12:10. Во втором раунде итальянка сумела сравнять счёт, однако решающий укол остался за Коробейниковой — 15:14.

В финал вышла Инна Дериглазова, от которой в Токио многие ждали золота. Увы, получилось серебро — тоже фантастический результат для подавляющего большинства спортсменов. В финальной схватке она уступила Ли Кифер из США в напряжённом и равном поединке — 13:15.

Тхэкводно

Татьяна Минина TASS

Женщины, 57 кг, серебро

И наконец, пятая российская медаль дня — серебряная в тхэквондо. Её завоевала 24-летняя Татьяна Минина. В финале россиянка проиграла американке Анастасии Золотич — 17:25. Бронзовыми медалистками в этом весе стали Чиа-Лин Ло (Китайский Тайбэй) и ​Хатидже Илгюн (Турция).

В копилке сборной России, таким образом, стало семь медалей: одно золото, четыре серебра и две бронзы. В общем зачёте команда занимает пятое место — после Китая (6-1-4), Японии (5-1-0), США (4-2-4) и Южной Кореи (2-0-3).

Китайский протест

Не обошлось в воскресенье без пары скандалов. Консульство Китая в Нью-Йорке выразило протест из-за «неправильно показанной» карты во время церемонии открытия Олимпиады-2020 в Токио. Американский телеканал NBC Universal отделил часть островов, которые КНР считает своими.

Мы призываем NBC признать серьёзность проблемы и принять меры по исправлению ошибки, — говорится в заявлении консульства.

Так, на «новой» карте КНР лишилась Тайваня и части других островов. В заявлении консульства говорится о том, что своими действиями NBC «нанёс ущерб достоинству и оскорбил чувства китайского народа».

Это не первый скандал, связанный с телеканалами. Во время церемонии открытия Игр Первый канал не показал выход на стадион украинской сборной. Они позже объяснили это необходимостью выполнения обязательств перед рекламодателями.

Музыка за деньги

Ангелина Мельникова Filippo Tomasi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Курьёзный эпизод случился с российской гимнасткой Ангелиной Мельниковой. Ей пришлось пойти на изменение второй части вольных упражнений из-за финансовых запросов автора композиции, которую она выбрала. Звучит чуть-чуть дико.

На Олимпийские игры требуются авторские права для использования музыки. Мы сделали запрос автору, а он запросил 25 тысяч долларов. Естественно, федерация отказалась платить такие деньги, и мы в экстренном порядке были вынуждены найти какую-то музыку, — сказала Мельникова журналистам.

После ответа автора тренерам пришлось в экстренном порядке заниматься поиском новой музыки. Как сообщила гимнастка, ей предоставили чуть ли не первую композицию из списка в Интернете. Мельникова не знает, что это за песня, но не относится к этой ситуации серьёзно. Она призналась, что в этом случае «ничьей вины нет». Однако она отметила, что подобное происходит довольно редко.