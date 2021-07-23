Сборная России завоевала ещё одну медаль на Олимпиаде

В воскресенье, 25 июля, на Олимпиаде в Токио состоялся финал в стрельбе из лука. Сборная России в копилку общего зачёта положила ещё одну медаль — на этот раз серебряную.

Ксения Перова, Елена Осипова и Светлана Гомбоева в финальном поединке уступили команде Южной Кореи со счётом 0:6. Россиянки проиграли соперницам во всех трёх раундах — 54-55, 53-56, 51-54.

Напомним, в финале Олимпиады в Рио-де-Жанейро в 2016 году встречались эти же страны-участницы. И тогда победа также осталась за азиатскими спортсменками.

Ранее во время квалификационных соревнований на Олимпийских играх Гомбоевой стало плохо. Затем она участвовала в состязаниях в сопровождении врача.