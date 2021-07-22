Потерявшая сознание российская лучница выступит на ОИ в сопровождении врача

Руководитель команды Олимпийского комитета России Андрей Конокотин сообщил, что лучница Светлана Гомбоева, потерявшая сознание во время квалификационных соревнований на Играх в Токио, сможет принять участие в состязаниях в сопровождении врача. Об этом сообщил ТАСС.

23 июля Гомбоева потеряла сознание из-за солнечного удара.

По словам Конокотина, в Токио сейчас очень непростые погодные условия — 33 градуса в тени. Из-за этого у Светланы случился тепловой удар. Также руководитель команды заявил, что сейчас спортсменка находится под наблюдением врачей.

На следующие соревнования с ней обязательно поедет кто-то из наших врачей. По предварительным оценкам, должна продолжить выступать, пока противопоказаний нет, — сообщил руководитель команды.

Олимпиаду-2020 в Токио перенесли на год из-за пандемии коронавируса. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что сборная России на открытии Олимпийских игр пройдёт на параде спортсменов под 77-м номером.