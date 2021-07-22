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Назван номер сборной России на церемонии открытия Олимпиады

04:49, 23 июля 2021
Токио, Япония Токио, Япония Фото: Natsuki Sakai/AFLO/Global Look Press
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Сборная России на открытии Олимпийских игр в Токио пройдёт на параде спортсменов под 77-м номером. Об этом сообщает РИА Новости.

Церемония открытия Олимпиады состоится 23 июля в 14:00 по московскому времени. Парад делегаций стартует через 30 минут после начала церемонии.

Перед российскими атлетами на параде пройдут представители Сан-Марино, а после россиян выйдут спортсмены из Сьерра-Леоне.

Накануне глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал, что в параде открытия примут участие от 60 до 80 представителей сборной. Знаменосцами назначены фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов.

Ранее сообщалось, что, согласно данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 97% россиян не знают ни одного российского спортсмена на Олимпийских играх в Токио.

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