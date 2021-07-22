Назван номер сборной России на церемонии открытия Олимпиады

Сборная России на открытии Олимпийских игр в Токио пройдёт на параде спортсменов под 77-м номером. Об этом сообщает РИА Новости.
Церемония открытия Олимпиады
Перед российскими атлетами на параде пройдут представители Сан-Марино, а после россиян выйдут спортсмены из Сьерра-Леоне.
Накануне глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал, что в параде открытия примут участие от 60 до 80 представителей сборной. Знаменосцами назначены фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов.
Ранее сообщалось, что, согласно данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 97% россиян не знают ни одного российского спортсмена на Олимпийских играх в Токио.