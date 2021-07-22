97% россиян не смогли назвать ни одного российского спортсмена на Олимпиаде

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Согласно данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 97% россиян не знают ни одного российского спортсмена на Олимпийских играх в Токио.

По данным источника, абсолютное большинство (97%) не знают ни одного российского спортсмена. Единственный атлет, которого смогли назвать респонденты (1%) — трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене.

Олимпиада-2020 в Токио была перенесена на год из-за пандемии коронавируса. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в процессе опроса об Олимпиаде-2020 установил, сколько граждан РФ будут смотреть фигурное катание в Токио.