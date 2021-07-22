97% россиян не смогли назвать ни одного российского спортсмена на Олимпиаде

Согласно данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 97% россиян не знают ни одного российского спортсмена на Олимпийских играх в Токио.
По данным источника, абсолютное большинство (97%) не
Олимпиада-2020 в Токио была перенесена на год из-за пандемии коронавируса. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа.
Ранее сообщалось, что Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в процессе опроса об Олимпиаде-2020 установил, сколько граждан РФ будут смотреть фигурное катание в Токио.