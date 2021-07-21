Стало известно, сколько россиян будут следить за фигурным катанием в Токио

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в процессе опроса об Олимпиаде-2020 установил, сколько граждан РФ будут смотреть фигурное катание в Токио.

Стало известно, что 8% россиян назвали фигурное катание видом спорта, за которым они будут следить на Олимпиаде в Токио. Однако этот вид входит в зимнюю дисциплину Игр.

Также сообщается, что наибольший интерес у россиян вызывает лёгкая атлетика (33%). Наименьшее — теннис и спортивная гимнастика (по 4%). Ещё 3% респондентов собираются смотреть биатлон, который тоже относится к зимним видам спорта.

Олимпиада-2020 в Токио была перенесена на год из-за пандемии коронавируса. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка выразила недоумение после выступления мужчины-гимнаста в спортивном купальнике. Она назвала его женским и понадеялась, что в России подобного никогда не будет.