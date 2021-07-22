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Российской лучнице Гомбоевой стало плохо во время квалификации на Олимпиаде

05:43, 23 июля 2021
Токио, Япония Токио, Япония Фото: Natsuki Sakai/AFLO/Global Look Press
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Во время квалификационных соревнований на Олимпийских играх в Токио российской лучнице Светлане Гомбоевой стало плохо. Об том сообщает Telegram-канал Олимпийского комитета России (ОКР).

По информации РИА Новости, спортсменка потеряла сознание в ходе олимпийской квалификации по стрельбе из лука.

В свою очередь, ТАСС сообщает, что спортсменка получила тепловой удар. Квалификационные соревнования проходят утром, однако температура воздуха составляет уже 30 градусов тепла.

Ранее сообщалось, что заразившуюся коронавирусом спортсменку отстранили от Олимпиады в Токио.

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