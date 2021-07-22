Российской лучнице Гомбоевой стало плохо во время квалификации на Олимпиаде

Фото: Natsuki Sakai/AFLO/Global Look Press

Сборная России на открытии Олимпийских игр в Токио пройдёт на параде спортсменов под 77-м номером. Об этом сообщает РИА Новости.

Церемония открытия Олимпиады состоится 23 июля в 14:00 по московскому времени. Парад делегаций стартует через 30 минут после начала церемонии. Перед российскими атлетами на параде пройдут представители Сан-Марино, а после...