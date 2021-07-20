Заразившуюся коронавирусом спортсменку отстранили от Олимпиады в Токио

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Участница сборной Чили по тхэквондо Фернанда Агирре стала первой спортсменкой на Олимпиаде в Токио, которую отстранили от участия в турнире из-за положительного теста на коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета (НОК).

По данным источника, заражённая спортсменка хорошо себя чувствует , но не может принять участие в турнире из-за необходимости соблюдать карантин.

Олимпиада-2020 в Токио была перенесена на год из-за пандемии коронавируса. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что глава консультационной панели МОК по мерам противодействия коронавирусу, британский доктор Брайан Макклоски оценил степень заболеваемости инфекцией COVID-19 на Олимпийских играх в Токио.

По его словам, участники и персонал предстоящих Олимпийских и Паралимпийских игр сдали 58 положительных тестов, среди которых спортсмены составили меньшую часть.