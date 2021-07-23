В КНР возмутились из-за показанной США карты на церемонии открытия Игр

Консульство Китая в Нью-Йорке выразило протест из-за «неправильно показанной» карты во время церемонии открытия Олимпиады-2020 в Токио. Телеканал NBC Universal отделил часть островов, которые КНР считает своими.

Мы призываем NBC признать серьёзность проблемы и принять меры по исправлению ошибки, — говорится в заявлении.

Так, на «новой» карте КНР лишилась Тайваня и части других островов. В заявлении консульства говорится о том, что своими действиями NBC «нанёс ущерб достоинству и оскорбил чувства китайского народа».

Это не первый скандал, связанный с телеканалами. Во время церемонии открытия Игр Первый канал не показал выход на стадион украинской сборной. Как сообщалось позже, это было связано с необходимостью выполнения обязательств перед рекламодателями.

Парад спортсменов длится порядка двух часов. Его показ прерывается рекламой несколько раз, — отметили на Первом.

Южнокорейскому телеканалу MBC пришлось извиняться перед Украиной и другими странами за оскорбительные отсылки. MBC подбирал различные картинки и подписи к странам на церемонии открытия Олимпиады, в частности процент вакцинированных от коронавируса. К Италии канал показал пиццу, Японии — суши, а к Норвегии — лосося. А Украину зрителям надо было запомнить благодаря фотографиям с места чернобыльской катастрофы 1986 года.