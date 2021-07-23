Первый канал дал рекламу перед выходом Украины на церемонии Олимпиады

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Первый канал дал рекламу перед выходом сборной Украины на церемонии открытия олимпийских Игр-2020 в Токио.

Телеканал просто не стал показывать церемонию выхода национальной команды, которая проходит в эти минуты.

Накануне выхода сборной Уганды началась реклама, а сразу за африканцами на стадионе появились украинцы, соответственно, их выход также не был показан в прямом эфире.

Ранее сообщалось, что протестующие окружили стадион в Токио, на котором прямо сейчас проходит церемония открытия Олимпиады-2020. Жители столицы Японии выступают против проведения соревнований.

Иностранные болельщики не смогли попасть на Игры из-за пандемии коронавируса. Местных зрителей не допустили на арену, чтобы насладиться церемонией открытия.