«Нет Олимпиаде»: японцы выступили против Игр во время церемонии открытия

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Протестующие окружили стадион в Токио, на котором прямо сейчас проходит церемония открытия Олимпиады-2020. Жители столицы Японии выступают против проведения соревнований, передаёт Sport24.

В толпе выкрикивают «Нам не нужна Олимпиада» и «Нет Олимпиаде!». Во время звуковых пауз скандирования доходят до чаши арены. Отмечается, что некоторая часть пришедших на акцию доброжелательно настроена к спортсменам и приветствовала приезжающие делегации.

Иностранные болельщики не смогли попасть на Игры из-за пандемии коронавируса. Местных зрителей не допустили на арену, чтобы насладиться церемонией открытия.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин назвал гонорары атлетов-призёров по итогам Олимпиады-2020 в Токио. Минимальная сумма составляет 1,7 миллиона рублей.