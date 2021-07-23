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В Минспорте назвали размеры призовых за медали на Олимпиаде

14:45, 23 июля 2021
Олег Матыцин Олег Матыцин Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
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Министр спорт России Олег Матыцин назвал гонорары атлетов-призёров по итогам Олимпиады-2020 в Токио. Минимальная сумма составляет 1,7 миллиона рублей. Его слова приводит РИА Новости.

За золотую медаль спортсмены получат по 4 миллиона рублей, за серебряную — 2,5 миллиона, за бронзовую — 1,7 миллиона, — сказал Матыцин.

Многие регионы самостоятельно утвердили свои методы поощрения спортсменов, которым удастся завоевать награды. Кроме того, известно, что для атлетов уже предусмотрены выплаты стипендий президента РФ. Они составят 52 тысячи рублей ежемесячно. Он надеется, что «призёров по итогам Олимпийских игр будет много».

Сегодня, 23 июля, проходит церемония открытия Олимпиады. Игры были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

Ранее был назван процент американцев, которые будут болеть за Россию на Олимпиаде. В опросе приняли участие 5169 взрослых американцев.

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