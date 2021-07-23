Назван процент американцев, которые будут болеть за Россию на Олимпиаде

Опубликованы результаты опроса портала
В опросе приняло участие 5169 взрослых американцев. Согласно результатам, 82 процента будут поддерживать сборную США. На втором месте — команда Канады (39 процентов), на третьем — Великобритания (35 процентов). Российских атлетов поддержат 16 процентов американцев — столько же, сколько собирается болеть за китайцев.
Сегодня, 23 июля, проходит церемония открытия Олимпиады.
Олимпиаду-2020 в Токио перенесли на год из-за пандемии коронавируса. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа.
23 июля российской лучнице Гомбоевой стало плохо во время квалификации на Олимпиаде.