Южнокорейский канал показал фото Чернобыля во время выхода Украины на ОИ

Южнокорейский телеканал MBC показал фото Чернобыля во время выхода сборной Украины на церемонии открытия летней Олимпиады-2020 в Токио. Об этом сообщает портал Japan Times.

Отмечается, что к каждой стране канал подбирал картинки и подписи, в частности процент вакцинированных от коронавируса. К Италии канал показал пиццу, к Японии — суши, к Норвегии — лосося, а к Украине — Чернобыль.

После трансляции канал раскритиковали и руководству пришлось извиняться.

Для представления некоторых стран использовались неподходящие изображения и подписи. Мы извиняемся перед этими странами, включая Украину, а также перед нашими зрителями, — сообщили в MBC.

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа. Первую медаль России принесла стрелок Анастасия Галашина, завоевавшая серебро в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.