Южнокорейский канал показал фото Чернобыля во время выхода Украины на ОИ

Южнокорейский телеканал MBC показал фото Чернобыля во время выхода сборной Украины на церемонии открытия летней Олимпиады-2020 в Токио. Об этом сообщает портал Japan Times.
Отмечается, что к каждой стране канал
После трансляции канал раскритиковали и руководству пришлось извиняться.
Для представления некоторых стран использовались неподходящие изображения и подписи. Мы извиняемся перед этими странами, включая Украину, а также перед нашими зрителями, — сообщили в MBC.
Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа. Первую медаль России принесла стрелок Анастасия Галашина, завоевавшая серебро в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.