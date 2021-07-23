Стрелок Галашина завоевала первую российскую медаль на Олимпиаде

Россиянка Анастасия Галашина стала серебряным призёром Олимпийских игр в Токио в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров в первом медальном финале Олимпиады.

Галашина перед последним выстрелом опережала китаянку Цянь Ян на 0,2 балла, но дрогнула в решающей попытке и смогла завоевать только серебро. Китаянка в решающем выстреле была точна и получила 9,8 балла. Бронзовая медаль досталась Нине Кристен из Швейцарии. Победительница соревнования Цянь Ян установила в финале рекорд Олимпийских игр.

Как сообщалось ранее, женская сборная России по баскетболу обыграла Японию со счётом 21:18 в стартовом матче группового этапа олимпийского турнира по баскетболу 3×3.